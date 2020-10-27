Смартфоны Xiaomi и Redmi распродают со скидкой до 7000 рублей

Скидка в 6999 рублей и других размеров предоставляется по промокоду «XIAOMIGIFT». МегаФон предлагает выбрать товар из списка и применить промокод в корзине.

В акции участвуют и смартфоны, и телевизоры, и бытовая техника, и другие гаджеты. Скидка в 6999 рублей действует на смартфон Xiaomi Mi 10 с 256 ГБ памяти. Его можно купить за 62 991 рубль вместо 69 990.

Модель Redmi Note 9 Pro со 128 ГБ стоит с промокодом 20 691 рубль, а без него — 23 990. Redmi Note 9 с 64 ГБ можно купить за 13 491 рубль вместо 16 990.

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