Смартфоны Xiaomi научат отслеживать землетрясения

Эта технология не только сэкономит затраты на мониторинг землетрясений, но и значительно увеличит количество наблюдений, что сделает национальную сеть отслеживания таких событий более полной.

Эта функция со временем будет запущена на всех смартфонах Xiaomi. Пока пользователи устройств под управлением MIUI 12.5 могут самостоятельно перейти на Mobile Phone Manager-Earthquake Early Warning, чтобы присоединиться к группе волонтёров, тестирующих функцию.

Технология работает так: если датчик в телефоне обнаруживает вибрацию, ПО определяет, связано ли это с землетрясением. Если это так, информация о событии отправляется в национальный центр. Уже там будут проанализированы все полученные данные и будет принято окончательное решение о том, считать ли событие землетрясением.

Скорее всего, данная функция не появится на смартфонах Xiaomi, которые продаются за пределами Китая.