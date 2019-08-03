Смартфоны Xiaomi научат предупреждать пользователей о землетрясениях

Выполнять эту функцию будет специальное приложение. Если верить утечкам, оно будет информировать пользователя о времени и силе подземного толчка, указывать, где находится ближайшее убежище, а также обеспечивать быструю связь со спасательными службами. Как именно прогнозирование будет реализовано технически, пока неизвестно.

Сообщается, что в скором времени приложение начнут тестировать на смартфонах Xiaomi. Официально появится оно, скорее всего, только в 11 версии прошивки MIUI.

Напомним, недавно Xiaomi рассказала и о других новых функциях в MIUI 10 и 11. В смартфонах компании должны появиться 3D-жесты, умная сортировка мусора и размытие миниатюр изображений в режиме многозадачности.