Смартфоны Xiaomi научат заряжаться от солнца

Согласно им, почти вся передняя панель будет занята экраном (рамки очень тонкие). Отверстий на дисплее никаких нет, фронтальная камера будет либо выдвижной, либо подэкранной.

Существенную часть задней панели устройства занимает солнечная батарея. Утолщает она смартфон, похоже, не сильно. По крайней мере, основная камера выступает над поверхностью. Она, кстати, двойная.

Пока, конечно, неизвестно, будет ли Xiaomi, на самом деле, выпускать подобный смартфон.