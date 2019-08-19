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Смартфоны Xiaomi научатся переводить голос звонящего в текст

А ещё отвечать ему за пользователя
Стало известно, что в обновлении прошивки для смартфонов Xiaomi MIUI 11 появится интересная функция: пользователи устройств смогут не слушать собеседника, когда он звонит по телефону, а читать. И ещё попросить голосового помощника поговорить за них.

Для начала владельцу смартфона нужно будет активировать опцию в настройках. Когда на телефон поступит звонок, на экране появится горизонтальный переключатель, сдвинув который можно разрешить голосовому помощнику вступить в диалог.

Тогда ассистент начнёт переводить слова звонящего в текст и предлагать пользователю текстовые варианты ответов. Пользователь выберет нужный, а помощник озвучит ответ собеседнику.

Напомним, если верить слухам, официально MIUI 11 выйдет 5 сентября 2019 года. Обновление получат большое количество смартфонов: начиная от Redmi K20, и заканчивая Xiaomi Mi 9.

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