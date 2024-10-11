Смартфоны Xiaomi почти единолично возглавили топ продаж на AliExpress

На третьем и четвёртом местах расположились Xiaomi Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13, известные своими AMOLED-дисплеями. Redmi Note 13 Pro оснащён мощной камерой на 200 Мп, в то время как у Redmi Note 13 основная камера имеет разрешение 108 Мп.

Пя­тое и ше­стое ме­сто в спис­ке за­ня­ли POCO X6 и POCO M5s с Qual­comm Snap­dragon 7s Gen 2 и Me­di­aTek He­lio G95, тем же Flow AMOLED, 5100 мАч с функ­ци­ей быст­рой за­ряд­ки 67 Вт На седь­мом ме­сте — realme GT 6 с Snap­dragon 8s Gen 3, сен­со­ром Sony LYT-808 с раз­ре­ше­ни­ем 50 Мп и под­держ­кой Su­per OIS.