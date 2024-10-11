Смартфоны Xiaomi почти единолично возглавили топ продаж на AliExpress

Смартфоны Xiaomi почти единолично возглавили топ продаж на AliExpressВ III квартале 2024 года
POCO M6 Pro и POCO X6 Pro заняли первое и второе места соответственно. POCO M6 Pro оснащён 6,67-дюймовым FHD+ Flow AMOLED-дисплеем и работает от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.
На третьем и четвёртом местах расположились Xiaomi Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13, известные своими AMOLED-дисплеями. Redmi Note 13 Pro оснащён мощной камерой на 200 Мп, в то время как у Redmi Note 13 основная камера имеет разрешение 108 Мп.
Пятое и шестое место в списке заняли POCO X6 и POCO M5s с Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и MediaTek Helio G95, тем же Flow AMOLED, 5100 мАч с функцией быстрой зарядки 67 Вт На седьмом месте — realme GT 6 с Snapdragon 8s Gen 3, сенсором Sony LYT-808 с разрешением 50 Мп и поддержкой Super OIS.
Восьмое место занимает Redmi Note 13 Pro Plus с AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K, а также Dimensity 7200-Ultra
Девятое место занимает Xiaomi Redmi Note 12S, а десятое место забрал realme GT 6T.