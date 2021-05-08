Смартфоны Xiaomi Poco и Redmi продают по минимальной цене

Poco X3 Pro в глобальной версии предлагается в вариантах с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ/ постоянной памяти, а также с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. У смартфона есть процессор Snapdragon 860, 120-Гц экран, батарея на 5160 мАч и NFC. Максимальная версия вместе с купонами стоит около 18 800 рублей. На Яндекс.Маркете минимальная цена сейчас составляет примерно 22,5 тысячи рублей. Версия со 128 ГБ обойдётся и того дешевле.