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Смартфоны Xiaomi Poco и Redmi продают по минимальной цене
Самый дешёвый смартфон — около 13 тысяч рублей
На Tmall по минимальной цене продают смартфон среднего уровня Xiaomi Poco X3 Pro. Кроме того, выгодно можно купить модель Redmi Note 10.
Poco X3 Pro в глобальной версии предлагается в вариантах с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ/ постоянной памяти, а также с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. У смартфона есть процессор Snapdragon 860, 120-Гц экран, батарея на 5160 мАч и NFC. Максимальная версия вместе с купонами стоит около 18 800 рублей. На Яндекс.Маркете минимальная цена сейчас составляет примерно 22,5 тысячи рублей. Версия со 128 ГБ обойдётся и того дешевле.
Что касается Redmi Note 10, то этот смартфон предлагается в российской версии с официальной гарантией. Комплектация с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти стоит около 13 тысяч рублей. Для получения скидки товар нужно добавить в корзину. Акция будет работать с 7 по 10 мая.