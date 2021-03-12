Смартфоны Xiaomi Poco и Redmi стали самыми популярными для покупки на AliExpress в России

Чаще всего на AliExpress покупали телефоны и аксессуары, потребительскую электронику, компьютеры и товары для офиса, автотовары и товары для дома и сада. Среди самых популярных товаров оказались смартфоны Xiaomi, а именно POCO X3 NFC, POCO M3 и Redmi Note 9 Pro.

На AliExpress торгуют и российские продавцы. Среди их товаров самыми популярными были мобильные телефоны, бытовая техника для дома, аудио- и видеотехника, ноутбуки и техника для кухни. На ассортимент товаров локальных продавцов AliExpress Россия приходится 25% оборота платформы.