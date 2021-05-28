Смартфоны Xiaomi Poco продают со скидками в России

Распродажа продлится до 23:59 по московскому времени 8 июня 2021 года. Компания обещает скидки до 5000 рублей.

Интересным предложением выглядит смартфон POCO X3 NFC со скидкой в 3000 рублей. Теперь он стоит 16 990 рублей вместо 19 990. Со скидкой 2000 рублей предлагается POCO M3. POCO F3 тоже получил скидку 3000 рублей и стоит 29 990 рублей.

В подарок при покупке флагманской новинки Mi 11 можно получить пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 за 1 рубль.

Смартфон Redmi Note 10 в версии 4 ГБ + 64 ГБ получил снижение цены на 4000 рублей и доступен теперь за 13 990 рублей.

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