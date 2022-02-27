Смартфоны Xiaomi получат «фишку» iPhone по беспроводной зарядке

В результате новая магнитная технология беспроводной зарядки предлагает более быструю передачу заряда, более простые сценарии использования, более низкую температуру и более эстетичный дизайн. Утверждается, что устройство Xiaomi превосходит MagSafe по скорости беспроводной зарядки и сценариям использования.

Подробности о Magnetic Charging Xiaomi, скорее всего, будут раскрыты на следующей неделе. Первые устройства с поддержкой зарядки могут выйти уже в этом году.