Смартфоны Xiaomi получат «фишку» iPhone по беспроводной зарядке

Смартфоны Xiaomi получат «фишку» iPhone по беспроводной зарядкеКомпания представила собственную технологию
При разработке Magnetic Charging компания Xiaomi пыталась устранить недостатки традиционных мощных беспроводных зарядных устройств, такие как большой нагрев, большой размер компонентов и ограниченные сценарии использования.
В конструкции используются 17 магнитов, расположенных кольцом. Они могут удержать 800 граммов — вес примерно четырёх смартфонов.
В результате новая магнитная технология беспроводной зарядки предлагает более быструю передачу заряда, более простые сценарии использования, более низкую температуру и более эстетичный дизайн. Утверждается, что устройство Xiaomi превосходит MagSafe по скорости беспроводной зарядки и сценариям использования.
Подробности о Magnetic Charging Xiaomi, скорее всего, будут раскрыты на следующей неделе. Первые устройства с поддержкой зарядки могут выйти уже в этом году.