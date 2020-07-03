Смартфоны Xiaomi получат «фишку» камерофонов Google

Информацию о нововведении обнаружили в коде MIUI Camera из китайской бета-версии фирменной оболочки Xiaomi MIUI 12. AI Shutter — это аналог функции Top Shot в смартфонах Google Pixel. Данная опция использует искусственный интеллект (ИИ), чтобы выбрать из серии снимков, сделанных на смартфон, самые удачные. Работает это так: пользователь зажимает кнопку съёмки, устройство делает множество фотографий, которые затем анализируются ИИ. Программа оценивает даже улыбку и открытость век.

Пока неясно, какие конкретно смартфоны Xiaomi смогут использовать новую «фишку». Вероятно, для реализации понадобится мощная аппаратная платформа, которой обладают не все модели.