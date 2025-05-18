Смартфоны Xiaomi получили новую версию HyperOS

Обновление устраняет эту ошибку, возвращая корректное поведение интерфейса. Теперь часы в строке состояния снова скрываются, если пользователь добавил виджет часов на главный экран. Для установки обновления нужно открыть приложение «Настройки», перейти в раздел «О телефоне», выбрать «Обновление системы» и загрузить последнюю версию.

Обновление решает и другие проблемы, но та, что с часам была особенно заметна, так как строка состояния — это часть экрана, куда люди чаще смотрят.