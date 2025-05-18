Смартфоны Xiaomi получили новую версию HyperOS

Опубликовано 18 мая 2025, 07:421 мин.
Смартфоны Xiaomi получили новую версию HyperOSУстраняет проблему с часами
Xiaomi выпустила обновление операционной системы HyperOS 2, которое решает проблему с отображением часов в строке состояния. Как сообщает HuaweiCentral, пользователи жаловались на дублирование часов на главном экране после установки HyperOS 2, особенно если на экране уже был виджет часов. Ранее строка состояния автоматически скрывала часы при наличии виджета, но новая версия системы нарушала эту функцию.
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Обновление устраняет эту ошибку, возвращая корректное поведение интерфейса. Теперь часы в строке состояния снова скрываются, если пользователь добавил виджет часов на главный экран. Для установки обновления нужно открыть приложение «Настройки», перейти в раздел «О телефоне», выбрать «Обновление системы» и загрузить последнюю версию.
Обновление решает и другие проблемы, но та, что с часам была особенно заметна, так как строка состояния — это часть экрана, куда люди чаще смотрят.