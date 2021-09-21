Смартфоны Xiaomi, Realme и OnePlus стоимостью в 15-20 тысяч рублей сравнили по качеству камер

Смартфоны Xiaomi, Realme и OnePlus стоимостью в 15-20 тысяч рублей сравнили по качеству камерOnePlus лидирует
Ведущий YouTube-канала Фил Беликов протестировал три аппарата китайских производителей, чтобы определить, какой из них делает фото и видео лучше. Всё проверялось в сложных условиях (при недостаточном освещении) и при искусственном или естественном (дневном) свете. При съёмке фото также использовались различные режимы и функции. Для сравнения эксперт взял Xiaomi Poco M3 Pro, Realme Narzo 30, OnePlus Nord N10.
Сначала Фил сравнил аппараты по качеству видео. При съёмке на фронтальную камеру Poco M3 Pro в солнечный день на лице были видны заметные засветы, и в этом плане лучше оказался OnePlus. Задний фон сильно был засвечен также на двух моделях: Realme и Xiaomi. Стабилизация сработала везде, но немного нестабильно - на Realme. Ещё на Poco M3 Pro были заметны шумы.
На основную камеру при 30 к/с в Full HD в вечернее время хуже всего снял Poco M3 Pro: картинка получилась слишком тёмная, слабая по детализации. Хотя стабилизация у Xiaomi при этом хорошая. Наиболее яркое изображение даёт вечером OnePlus.
В 4К способны снимать только Realme и OnePlus. При этом стабилизация и вообще съёмка видео в этом разрешении была качественнее у последней из названных моделей. Xiaomi способен снимать только в Full HD 30 к/с максимум.
Лучшим по видеосъёмке в целом оказался OnePlus Nord N10.
По фото при некоторых условиях смартфоны практически не отличаются друг от друга. В портретных и пейзажных фотографиях днём в основном по цветопередаче и другим параметрам лучше других моделей был OnePlus. А вот Xiaomi Poco M3 Pro делал фото по детализации, цветопередаче, HDR хуже или на уровне Realme. Правда, при съёмке в режиме 48МП он обошёл конкурентов по качеству снимка.
Вечером и ночью OnePlus тоже зачастую становился лидером. Но по сравнению с дневными фотографиями вечерние и ночные и него выходили хуже. Иногда Xiaomi и Realme даже делали более качественные фото. Например, в ночном режиме у Poco M3 Pro фотографии оказывались получше, чем у конкурентов.
Селфи-фото в портретном режиме по цветопередаче на OnePlus получилось лучше. По деталям - в разных условиях по-разному.
По итогам обзора самая слабая камера оказалась на Xiaomi Poco M3 Pro. При этом OnePlus Nord N10 (который на 5 тысяч дороже остальных) делает хорошие фотографии днём, а в ночное и вечернее время - обычно гораздо хуже.