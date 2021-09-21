Смартфоны Xiaomi, Realme и OnePlus стоимостью в 15-20 тысяч рублей сравнили по качеству камер

Ведущий YouTube-канала Фил Беликов протестировал три аппарата китайских производителей, чтобы определить, какой из них делает фото и видео лучше. Всё проверялось в сложных условиях (при недостаточном освещении) и при искусственном или естественном (дневном) свете. При съёмке фото также использовались различные режимы и функции. Для сравнения эксперт взял Xiaomi Poco M3 Pro, Realme Narzo 30, OnePlus Nord N10.

Сначала Фил сравнил аппараты по качеству видео. При съёмке на фронтальную камеру Poco M3 Pro в солнечный день на лице были видны заметные засветы, и в этом плане лучше оказался OnePlus. Задний фон сильно был засвечен также на двух моделях: Realme и Xiaomi. Стабилизация сработала везде, но немного нестабильно - на Realme. Ещё на Poco M3 Pro были заметны шумы.

На основную камеру при 30 к/с в Full HD в вечернее время хуже всего снял Poco M3 Pro: картинка получилась слишком тёмная, слабая по детализации. Хотя стабилизация у Xiaomi при этом хорошая. Наиболее яркое изображение даёт вечером OnePlus.

В 4К способны снимать только Realme и OnePlus. При этом стабилизация и вообще съёмка видео в этом разрешении была качественнее у последней из названных моделей. Xiaomi способен снимать только в Full HD 30 к/с максимум.

Лучшим по видеосъёмке в целом оказался OnePlus Nord N10.