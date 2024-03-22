Смартфоны Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo и Honor сравнили по автономности и скорости зарядки

iQOO Z9 работает на процессоре Dimensity 7200, F25 Pro — на Dimensity 7050, Poco X6 и Note 13 Pro — на Snapdragon 7S Gen 2, Realme 12 Pro и Honor X9b — на Snapdragon 6 Gen 1. Что касается ёмкости аккумулятора, то на iQOO Z9, F25 Pro, Realme 12 Pro она составляет 5000 мАч, на Poco X6, Note 13 Pro — 5100 мАч, на Honor X9b — 5800 мА*ч. При этом поддерживает iQOO Z9 зарядку на 44 Вт, Honor X9b — 30 или 35 Вт, остальные смартфоны — на 67 Вт.