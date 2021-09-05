Смартфоны Xiaomi Redmi стали медленно заряжаться

Xiaomi порекомендовала использовать только оригинальные зарядное устройство и кабель. Также стоит почистить USB-порт и высушить его, а ещё следить, чтобы туда не попадала влага.

Кроме того, по мере повышения температуры эффективность рассеивания тепла мобильным телефоном уменьшается. А самое зарядное устройство тоже выделяет тепло, что приводит к проблеме низкой скорости зарядки.

Пользователи также жаловались на то, что Redmi K30 Ultra перегревается во время игр. Xiaomi пообещала провести расследование по этому вопросу.

Помимо этого, смартфоны иногда сами переключаются на частоту обновления изображения 60 Гц. Компания тоже рассматривает эту проблему.