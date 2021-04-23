Смартфоны Xiaomi следующего поколения получат камеры под дисплеем

В прошлом году Xiaomi объявила, что готова к массовому производству продуктов с подэкранными камерами. Они должны выйти позже в 2021 году. Кроме того, официальные представители компании ранее заявляли, что её подэкранные камеры будут представлять собой одну из лучших реализаций технологии.

Пока, к сожалению, неясно, какие модели смартфонов будут оснащены камерой под дисплеем. Информатор не сообщил конкретной информации. Ожидается, что в ближайшем будущем Xiaomi выпустит устройство с этой технологией.

Ранее инсайдеры говорили, что к числу смартфонов с подэкранной камерой будет относиться Xiaomi Mi Mix 4.