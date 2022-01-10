Смартфоны Xiaomi уличили во встроенной цензуре

Национальная комиссия по коммуникациям (NCC) Тайваня опубликовала заявление о том, что обнаружила встроенные инструменты цензуры в Xiaomi Mi 10T 5G. Эти инструменты располагаются на серверах компании и их задача — фильтровать запросы и блокировать ссылки на сайты, которые не нравятся китайским властям. Например, блокировка происходит на запросы со словами «независимость Тайваня», «освободить Тибет», «события на площади Тяньаньмэнь» и другие. Также телефоны, как утверждается, могут передавать историю веб-поиска пользователей на серверы в Пекине.

Со своей стороны, Xiaomi заявила, что ничего такого не делает. Обнаруженный инструмент, по заявлениям компании, управляет рекламой для приложений Xiaomi.