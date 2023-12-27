Смартфоны за 6 тысяч рублей: Tecno Spark Go 2024 против Infinix Smart 8

Tecno Spark Go 2024 у эксперта был в модификации 3/64 ГБ, Infinix Smart 8 — 4/128 ГБ. Внешне эти устройства почти ничем не отличаются друг от друга. При этом на экране Infinix прямо с завода уже наклеена плёнка в отличие от модели Tecno (но эта плёнка есть в коробке), а у Spark Go 2024 в комплекте идёт чехол, который отсутствует у Infinix Smart 8.

Мощность зарядки в обоих случаях одинаковая — 10 Вт. Работают смартфоны тоже на одном и том же процессоре. Однако Infinix запустился быстрее.

Характеристики экранов у Tecno Spark Go 2024 и Infinix Smart 8 идентичны. Это IPS-матрица, частота обновления 90 Гц, разрешение HD+.