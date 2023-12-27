Смартфоны за 6 тысяч рублей: Tecno Spark Go 2024 против Infinix Smart 8

Смартфоны за 6 тысяч рублей: Tecno Spark Go 2024 против Infinix Smart 8Какой из них лучше взять?
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live сравнил в работе и по характеристикам новые супербюджетные Tecno Spark Go 2024 и Infinix Smart 8.
Tecno Spark Go 2024 у эксперта был в модификации 3/64 ГБ, Infinix Smart 8 — 4/128 ГБ. Внешне эти устройства почти ничем не отличаются друг от друга. При этом на экране Infinix прямо с завода уже наклеена плёнка в отличие от модели Tecno (но эта плёнка есть в коробке), а у Spark Go 2024 в комплекте идёт чехол, который отсутствует у Infinix Smart 8.
Мощность зарядки в обоих случаях одинаковая — 10 Вт. Работают смартфоны тоже на одном и том же процессоре. Однако Infinix запустился быстрее.
Характеристики экранов у Tecno Spark Go 2024 и Infinix Smart 8 идентичны. Это IPS-матрица, частота обновления 90 Гц, разрешение HD+.
На обоих смартфонах нет модуля NFC, то есть вы, к сожалению, платить при помощи телефона не сможете.
Основная камера в обоих случаях имеет 13 МП. Совпадают у них по характеристикам и все остальные камеры. Да и на деле разницы по качеству снимков между Infinix и Tecno вы не заметите.
При этом у Tecno Spark Go 2024 в отличие от Infinix стереодинамики.
Вывод
Tecno Spark Go 2024 и Infinix Smart 8 — это один и тот же телефон, но под разными названиями. Если же из них выбирать один, то выгоднее будет купить Tecno.