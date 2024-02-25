Ответ, как ни странно, кроется не в аппаратных достижениях, а в экосистеме приложений. Приложения, являющиеся жизненной силой любого смартфона, представляют собой обоюдоострый меч. Хотя они предлагают функциональные возможности, которые делают телефон «вашим», они также препятствуют инновациям, требуя совместимости с существующими парадигмами дизайна.

Хотя производители могут технически изменять форм-факторы смартфонов, например, складывать экраны, миллионы приложений по-прежнему оптимизированы для традиционных размеров и соотношения сторон. Это делает аргументы в пользу складных экранов, например, менее убедительными, когда большинство приложений просто неловко растягиваются, чтобы заполнить больший холст.

Традиционно производители уговаривают разработчиков адаптироваться к их новым идеям, как, например, в случае с выпуском SDK для интерфейса Glyph от Nothing. Однако появляются радикальные подходы, направленные на полный обход экосистемы приложений. На CES 2023 был представлен Rabbit R1, бюджетное устройство, призванное упростить доступ к приложениям с помощью искусственного интеллекта. На MWC компания Brain. ai совместно с Deutsche Telekom представит концепт «телефона без приложений». Это устройство обещает интерфейс на базе ИИ, который предугадывает потребности пользователя и генерирует контекстные интерфейсы, по сути, минуя традиционные приложения. Является ли ИИ ответом?

Хотя эти концепты с искусственным интеллектом интригуют, пока рано прогнозировать их успех в борьбе с традиционными смартфонами.

Постоянное совершенствование существующих разработок путем «доработки» — это ценно, но настоящие инновации требуют более масштабных изменений. Производителям предстоит нелегкая борьба за то, чтобы вывести смартфоны за пределы привычного черного прямоугольника, если они не смогут найти креативные способы работы внутри и вокруг сложившегося ландшафта приложений.

Будущее смартфонов — не только в передовом оборудовании, но и в развитии экосистемы, которая принимает эволюцию и адаптацию. Только тогда мы сможем выйти за пределы нынешнего плато и по-настоящему переосмыслить мобильные возможности.