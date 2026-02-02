СМИ: аккумулятор складного iPhone будет объемнее, чем у аналогичных Samsung

Устройство, если верить инсайдам, получит внешний экран ~5,5 дюйма и внутренний ~7,7−7,8 дюйма от Samsung, ультратонкий корпус (4,5 мм разложен, 9−9,5 мм сложен), Touch ID вместо Face ID и камеры под дисплеем.

Ожидаемая цена — $2000−2500, тираж в первый год ~6 млн штук. Производство, вроде как, уже стартовали осенью 2025-го на мощностях Foxconn.

Складка на экране будет минимальна, могут появится 4 камеры.