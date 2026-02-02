СМИ: аккумулятор складного iPhone будет объемнее, чем у аналогичных Samsung

Опубликовано 02 февраля 2026, 18:591 мин.
СМИ: аккумулятор складного iPhone будет объемнее, чем у аналогичных SamsungБолее 5500 мАч
Судя по всему, будущий складной iPhone удивит, как минимум, своей батареей. Устройство, выход которого ожидается не раньше конца 2026 года, может получить аккумулятор ёмкостью более 5500 мАч, пишут СМИ. Это больше, чем у современных топовых iPhone и складных смартфонов Samsung и Google.
© Samsung
Устройство, если верить инсайдам, получит внешний экран ~5,5 дюйма и внутренний ~7,7−7,8 дюйма от Samsung, ультратонкий корпус (4,5 мм разложен, 9−9,5 мм сложен), Touch ID вместо Face ID и камеры под дисплеем.
Ожидаемая цена — $2000−2500, тираж в первый год ~6 млн штук. Производство, вроде как, уже стартовали осенью 2025-го на мощностях Foxconn.
Складка на экране будет минимальна, могут появится 4 камеры.