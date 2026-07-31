СМИ: доступные смартфоны Samsung Galaxy S26 FE станут дороже

Согласно данным Dealabs, выход новинки ожидается примерно 1 сентября. Смартфон будет предлагаться в трёх цветах: тёмно-серый (Graphite), аква-зелёный (Aqua Green) и третий оттенок, который описывают как нечто среднее между синим и фиолетовым.

Что касается памяти, то базовый вариант получит 128 ГБ встроенного хранилища. Также будут доступны версии на 256 ГБ и 512 ГБ.

И, если верить утечке, во Франции стоимость составит около 749 евро за базовую версию, 809 евро за «среднюю» и 929 евро за максимальную. Это на 50, 90 и 150 евро дороже, чем у предыдущей модели S25 FE соответственно.