СМИ: доступные смартфоны Samsung Galaxy S26 FE станут дороже

Опубликовано 31 июля 2026, 19:391 мин.
СМИ: доступные смартфоны Samsung Galaxy S26 FE станут дорожеВерим?
Появились подробности о доступном смартфоне Samsung Galaxy S26 FE. В этом раз неутешительные.
© Samsung
Согласно данным Dealabs, выход новинки ожидается примерно 1 сентября. Смартфон будет предлагаться в трёх цветах: тёмно-серый (Graphite), аква-зелёный (Aqua Green) и третий оттенок, который описывают как нечто среднее между синим и фиолетовым.
Что касается памяти, то базовый вариант получит 128 ГБ встроенного хранилища. Также будут доступны версии на 256 ГБ и 512 ГБ.
И, если верить утечке, во Франции стоимость составит около 749 евро за базовую версию, 809 евро за «среднюю» и 929 евро за максимальную. Это на 50, 90 и 150 евро дороже, чем у предыдущей модели S25 FE соответственно.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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