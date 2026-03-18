СМИ: доступный iPhone 19e получит экран 120 Гц

Согласно утечке, iPhone 19e может получить LTPO OLED-дисплей с частотой до 120 Гц, в зависимости от того, что происходит на экране.

Чтобы снизить стоимость устройства, Apple может использовать компоненты от старых флагманов. Например, 6,3-дюймовый экран. Также предполагается, что появится функция Always-On Display.

Пока это только ранние планы, и не факт, что источники СМИ правы.