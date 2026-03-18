СМИ: доступный iPhone 19e получит экран 120 Гц

Опубликовано 18 марта 2026, 07:36
СМИ: доступный iPhone 19e получит экран 120 ГцЖдём 2028 год
Apple может оснастить более доступные смартфоны серии «e» экраном с 120 Гц. По данным ZDNet Korea, такая функция появится в модели iPhone 19e. Свежий iPhone 17e всё ещё использует экран с частотой 60 Гц. Android-смартфоны в той же ценовой категории уже предлагают 120 Гц.
Согласно утечке, iPhone 19e может получить LTPO OLED-дисплей с частотой до 120 Гц, в зависимости от того, что происходит на экране.
Чтобы снизить стоимость устройства, Apple может использовать компоненты от старых флагманов. Например, 6,3-дюймовый экран. Также предполагается, что появится функция Always-On Display.
Пока это только ранние планы, и не факт, что источники СМИ правы.