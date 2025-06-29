СМИ: Galaxy Fold 7 получит новейший стилус, но вопросов больше, чем ответов

Это решение могло бы сделать смартфон тоньше, так как убрали бы дополнительный слой из дисплея. Но теперь появились новые данные: батареи в S Pen не будет, и технология будет «совершенно другой». Пока неясно, как это будет работать, но, по слухам в СМИ, Fold 7 будет поддерживать стилус от Fold 6, хотя скорость отклика может отличаться.

Инсайдеры также говорили, что подобная технология может появиться в будущей модели Galaxy S26 Ultra, что дало бы возможность встроить в телефон магниты для беспроводной зарядки Qi2 — и всё это без увеличения размеров стилуса.

Пока многое остаётся под вопросом, но, скорее всего, официальные подробности появятся уже 9 июля на презентации Samsung Unpacked.