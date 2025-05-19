СМИ: Galaxy S25 FE получит старые камеры от прошлой модели

Опубликовано 19 мая 2025, 16:301 мин.
СМИ: Galaxy S25 FE получит старые камеры от прошлой моделиМал да удал
Новые утечки о Samsung Galaxy S25 FE говорят, что в плане камер больших изменений ждать не стоит. Основная камера снова будет на 50 МП — такая же, как и в S24 FE.
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Телефото-камера тоже останется прежней: 8 МП с 3-кратным оптическим зумом. Тем не менее, хорошо, что телефото-модуль, вроде как, есть — в модели Galaxy S25 Edge его нет. Широкоугольная камера тоже без изменений — 12 МП, как и у предшественника. Единственное улучшение ожидается на фронтальной камере.
Кроме того, смартфон получит немного более мощный процессор: вместо урезанного Exynos 2400e теперь будет установлен полноценный Exynos 2400.
Возможно, компания приготовила другие улучшения, о которых пока не известно.