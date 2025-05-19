СМИ: Galaxy S25 FE получит старые камеры от прошлой модели

Телефото-камера тоже останется прежней: 8 МП с 3-кратным оптическим зумом. Тем не менее, хорошо, что телефото-модуль, вроде как, есть — в модели Galaxy S25 Edge его нет. Широкоугольная камера тоже без изменений — 12 МП, как и у предшественника. Единственное улучшение ожидается на фронтальной камере.

Кроме того, смартфон получит немного более мощный процессор: вместо урезанного Exynos 2400e теперь будет установлен полноценный Exynos 2400.

Возможно, компания приготовила другие улучшения, о которых пока не известно.