СМИ: Galaxy S27 Pro всё же выйдет и получит встроенную защиту от подглядывания

Согласно данным инсайдеров, Galaxy S27 Pro получит 6,47-дюймовый экран. Будет специальный режим дисплея, который ограничивает углы обзора для видимого контента. По другим слухам, Samsung пока не планирует продавать эту технологию другим производителям.

В той же утечке упоминается и Galaxy S27 Ultra с 6,89-дюймовым 2K-экраном, который тоже получит защиту от подглядывания.