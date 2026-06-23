СМИ: Galaxy S27 Pro всё же выйдет и получит встроенную защиту от подглядывания

Опубликовано 23 июня 2026, 19:351 мин.
СМИ: Galaxy S27 Pro всё же выйдет и получит встроенную защиту от подглядыванияКомпактный экран ещё
Samsung, как сообщают инсайдеры, всё-таки выпустит модель Pro в своей линейке S27. Правда, не в этом году. Как пишут СМИ, компания работает над Galaxy S27 Pro. Смартфоном с меньшим дисплеем, но зато аппаратной защитой экрана от посторонних глаз (чем хвалилась серия S26).
© Samsung
Согласно данным инсайдеров, Galaxy S27 Pro получит 6,47-дюймовый экран. Будет специальный режим дисплея, который ограничивает углы обзора для видимого контента. По другим слухам, Samsung пока не планирует продавать эту технологию другим производителям.
В той же утечке упоминается и Galaxy S27 Ultra с 6,89-дюймовым 2K-экраном, который тоже получит защиту от подглядывания.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги: