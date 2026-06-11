СМИ: Honor Magic 9 получит поддержку стилуса с ИИ

Опубликовано 11 июня 2026, 19:221 мин.
СМИ: Honor Magic 9 получит поддержку стилуса с ИИПервый нескладной смартфон компании с такой «фичей»
По данным СМИ, новая серия флагманских смартфонов Honor Magic 9 может стать первой в линейке нескладных телефонов бренда, поддерживающей стилус с ИИ. Сами смартфоны должны выйти уже в этом году.
© Honor
@SmartPikachu сообщает, что Honor готовит «глубокую настройку новых устройств» для работы со многими профессиональными программами по такому случаю.
В чём именно будет выражаться «ИИшность» — пока неясно. Но в целом стилусы бренда обладают следующими основными возможностями: распознавание силы нажатия (до 4096 уровней), имитация чернил в реальном времени, конвертация рукописного текста в машинный, управление жестами и быстрая беспроводная зарядка.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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