СМИ: Honor Magic 9 получит поддержку стилуса с ИИ

@SmartPikachu сообщает, что Honor готовит «глубокую настройку новых устройств» для работы со многими профессиональными программами по такому случаю.

В чём именно будет выражаться «ИИшность» — пока неясно. Но в целом стилусы бренда обладают следующими основными возможностями: распознавание силы нажатия (до 4096 уровней), имитация чернил в реальном времени, конвертация рукописного текста в машинный, управление жестами и быстрая беспроводная зарядка.