СМИ — Huawei не будет выпускать компактные флагманы

Опубликовано 18 января 2026, 14:301 мин.
СМИ — Huawei не будет выпускать компактные флагманыНо готовит особый смартфон серии Enjoy
Ранее ходили слухи, что Huawei разрабатывает небольшой флагман с экраном 6,3 дюйма. Однако новые утечки говорят о другом: компания сосредоточится на доступной линейке Enjoy и не планирует выпускать компактные флагманские модели.
© Huawei
Инсайдер @GuoJing на Weibo поделился планами Huawei на 2026 год. В списке значится флагман Mate 80 GTS, который получит HarmonyOS 6.0. Также ожидаются смартфоны Pura 90 и Nova 16 с обновлённой HarmonyOS 6.1 и улучшенными функциями ИИ.
Кроме того, Huawei собирается расширить поддержку технологии NearLink E2.0 на все будущие устройства.
При этом источник подчёркивает: Huawei не собирается выходить на рынок компактных смартфонов. Вместо этого Huawei готовит «особый» телефон серии бюджетной Enjoy.