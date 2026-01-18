СМИ — Huawei не будет выпускать компактные флагманы

Инсайдер @GuoJing на Weibo поделился планами Huawei на 2026 год. В списке значится флагман Mate 80 GTS, который получит HarmonyOS 6.0. Также ожидаются смартфоны Pura 90 и Nova 16 с обновлённой HarmonyOS 6.1 и улучшенными функциями ИИ.

Кроме того, Huawei собирается расширить поддержку технологии NearLink E2.0 на все будущие устройства.

При этом источник подчёркивает: Huawei не собирается выходить на рынок компактных смартфонов. Вместо этого Huawei готовит «особый» телефон серии бюджетной Enjoy.