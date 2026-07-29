СМИ: Huawei nova 16 SE получит 8500 мА·ч и похожий на Honor дизайн

Опубликовано 29 июля 2026, 22:101 мин.
СМИ: Huawei nova 16 SE получит 8500 мА·ч и похожий на Honor дизайнВерим?
По данным СМИ, линейка Huawei nova 16 (куда уже входят базовая версия, Pro, Ultra и z) пополнится моделью SE. А теперь инсайдер Digital Chat Station поделился характеристиками свежего устройства.
© Honor
Согласно утечке, nova 16 SE получит плоский OLED-экран с разрешением 1.5K и заднюю панель с градиентной окраской. Дизайн устройства, как утверждается, «будет позаимствован у модели Honor Power2».
Внутри установят процессор Huawei Kirin 8020. Основная камера будет иметь разрешение 50 мегапикселей и использовать технологию Red Maple для улучшения качества снимков. Аккумулятор установят ёмкостью 8500 мА·ч.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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