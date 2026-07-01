СМИ: Huawei выпустит улучшенную версию Pura 90 с индексом «S»

На вопрос, будет ли это удешевлённая версия, инсайдер ответил, что она, наоборот, может оказаться даже лучше.

Какие именно характеристики получит новинка, пока секрет. Более того, сам слух «сомнителен». Huawei, мол, никогда не выпускала S-версии своих флагманских не складных смартфонов. Да и на китайских площадках эта тема почти не обсуждается, чего уж говорить про официальное подтверждение от Huawei.