СМИ: ИИ-смартфон Amazon «провалился», не добравшись до релиза

Опубликовано 24 марта 2026, 09:161 мин.
СМИ: ИИ-смартфон Amazon «провалился», не добравшись до релизаРынок не в том состоянии
Недавно появились слухи о смартфоне Amazon с упором в ИИ. Однако аналитики сомневаются в успехе такого устройства и считают, что сейчас «неподходящее время» для выхода на рынок.
© Amazon
Главная проблема — общее состояние рынка смартфонов. Из-за роста цен на комплектующие и нехватки памяти и так эксперты ждут снижения продаж в этом году примерно на 13%.
Также не стоит забывать о «прошлом опыте компании». В прошлом десятилетии Amazon уже пыталась выйти на рынок с Fire Phone, но идея не увенчалась успехом. Основными причинами были (та же) сильная конкуренция и «более развитые» экосистемы других производителей (Apple, Samsung).
Новый смартфон, по слухам, получит кодовое название Transformer и будет активно использовать ИИ. В него могут встроить голосового помощника Alexa и уменьшить «зависимость» от привычных приложений.
Если подытожить, то смартфон Amazon, похоже, «провалился», даже не добравшись до релиза.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
