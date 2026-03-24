СМИ: ИИ-смартфон Amazon «провалился», не добравшись до релиза

Главная проблема — общее состояние рынка смартфонов. Из-за роста цен на комплектующие и нехватки памяти и так эксперты ждут снижения продаж в этом году примерно на 13%.

Также не стоит забывать о «прошлом опыте компании». В прошлом десятилетии Amazon уже пыталась выйти на рынок с Fire Phone, но идея не увенчалась успехом. Основными причинами были (та же) сильная конкуренция и «более развитые» экосистемы других производителей (Apple, Samsung).

Новый смартфон, по слухам, получит кодовое название Transformer и будет активно использовать ИИ. В него могут встроить голосового помощника Alexa и уменьшить «зависимость» от привычных приложений.

Если подытожить, то смартфон Amazon, похоже, «провалился», даже не добравшись до релиза.