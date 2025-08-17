СМИ: iPhone 17 Pro «подвинет» Google и Samsung благодаря новой камере

Согласно последним утечкам, iPhone 17 Pro получит «самую мощную телеобъективную камеру» среди смартфонов. Новый сенсор позволит делать 8-кратный оптический зум, тогда как iPhone 16 Pro ограничен 5-кратным. Для сравнения, у большинства Android-флагманов зум составляет 5x, а редкие модели достигают 10x.

Ключевое улучшение — разрешение сенсора. Телекамера iPhone 17 Pro будет 48 мегапикселей, в четыре раза больше, чем у iPhone 16 Pro. Это якобы обеспечит более детальные снимки и возможность делать качественные 12-мегапиксельные фото с помощью технологии pixel binning.

На рынке США основные конкуренты: Google Pixel 9 Pro с 48-мегапиксельной камерой и 5-кратным оптическим зумом и Samsung Galaxy S25 Ultra с двумя телеобъективами (3x и 5x зум). Ранее Samsung уже предлагал 10-кратный оптический зум в Galaxy S23 Ultra.