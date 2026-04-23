СМИ: iPhone с камерой на 200 Мп выйдет не раньше 2028 года

Опубликовано 23 апреля 2026, 16:491 мин.
СМИ: iPhone с камерой на 200 Мп выйдет не раньше 2028 годаПодождём, так и быть
В Сети всё ходят слухи, мол, Apple тестирует 200-мегапиксельную камеру (размером 1/1,12 дюйма) для iPhone. Однако, по новым инсайдам, первый смартфон компании с такой камерой может появиться не раньше 2028 года.
Речь идёт не об обычной, а о перископической телефото-камере. По словам Digital Chat Station, Apple действительно испытывает такой сенсор, но выпускать его в ближайших моделях пока не планирует.
Эту информацию косвенно подтверждает и записка инвестбанка Morgan Stanley, на которую ссылаются СМИ: там тоже считают, что iPhone с 200-мегапиксельной камерой раньше 2028 года не выйдет.