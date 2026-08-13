СМИ: из-за подорожания памяти Xiaomi стала экономить на динамиках

Опубликовано 13 августа 2026, 21:181 мин.
СМИ: из-за подорожания памяти Xiaomi стала экономить на динамикахБеда пришла, откуда не ждали
Цены на оперативную память для смартфонов растут, производителям приходится искать способы не поднимать стоимость устройств. Как пишут СМИ, заплатить пришлось качеством динамиков. Например, в Xiaomi 17T, что вышел в конце мая.
© Xiaomi
Тесты, опубликованные NotebookCheck, показали, что звук у 17T заметно хуже, чем у прошлогодней модели Xiaomi 15T и даже Xiaomi 17. У новинки якобы меньше басов и глубины звука, а высокие частоты звучат резче и менее чётко.
Лучше ли это подхода Google, которая просто подняла цены на 100 долларов за всю линейку Pixel 11 — пусть каждый решает для себя сам.
Но теперь, при выборе нового смартфона, лучше обратить внимание на большее число параметров.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный