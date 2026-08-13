СМИ: из-за подорожания памяти Xiaomi стала экономить на динамиках

Тесты, опубликованные NotebookCheck, показали, что звук у 17T заметно хуже, чем у прошлогодней модели Xiaomi 15T и даже Xiaomi 17. У новинки якобы меньше басов и глубины звука, а высокие частоты звучат резче и менее чётко.

Лучше ли это подхода Google, которая просто подняла цены на 100 долларов за всю линейку Pixel 11 — пусть каждый решает для себя сам.

Но теперь, при выборе нового смартфона, лучше обратить внимание на большее число параметров.