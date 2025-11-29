СМИ: камера будущего флагмана Samsung Galaxy S27 Ultra не станет больше

Многие надеялись, что Samsung начнёт использовать новый большой сенсор Sony LYT-901, но этого якобы не произойдёт. Вместо этого Samsung, вероятно, продолжит использовать собственные сенсоры того же размера, что и сейчас, лишь немного их дорабатывая.

Да, в 2027 году Samsung может снова сделать ставку на программные улучшения, а не на аппаратные изменения в камере. В то время как конкуренты активно увеличивают размеры сенсоров.

Размер — не главное, говорили они.