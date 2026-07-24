Опубликовано 24 июля 2026, 16:261 мин.
СМИ: камера Samsung Galaxy S27 получит сенсор Sony вместо «родного»Пока вилами по воде написано
Согласно последним слухам, в Samsung Galaxy S27 могут заменить главную камеру. Кардинально. Так, южнокорейцы якобы впервые за несколько лет откажутся от собственных сенсоров ISOCELL в пользу решений Sony.
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Начиная с серии Galaxy S22, Samsung неизменно устанавливала в главный модуль камеры собственные сенсоры ISOCELL. Но, по данным издания Galaxy Club, стандартная модель Galaxy S27 и её версия побольше S27 Plus получат основную камеру на 50 мегапикселей Sony.
Что касается более дорогих моделей Galaxy S27 Pro и S27 Ultra, то: во-первых, им приписывают новую фронтальную камеру на 16 мегапикселей вместо 12 Мп, во-вторых, у Pro и Ultra появится сверхширокоугольная камера также на 50 мегапикселей.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный