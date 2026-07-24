СМИ: камера Samsung Galaxy S27 получит сенсор Sony вместо «родного»

Начиная с серии Galaxy S22, Samsung неизменно устанавливала в главный модуль камеры собственные сенсоры ISOCELL. Но, по данным издания Galaxy Club, стандартная модель Galaxy S27 и её версия побольше S27 Plus получат основную камеру на 50 мегапикселей Sony.

Что касается более дорогих моделей Galaxy S27 Pro и S27 Ultra, то: во-первых, им приписывают новую фронтальную камеру на 16 мегапикселей вместо 12 Мп, во-вторых, у Pro и Ultra появится сверхширокоугольная камера также на 50 мегапикселей.