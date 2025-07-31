СМИ назвали лучшие китайские смартфоны 2025 года

СМИ назвали лучшие китайские смартфоны 2025 годаМощь, камеры и инновации
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OnePlus 13 — мощный флагман с ярким 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем, Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ оперативной памяти и большой батареей на 6000 мАч с быстрой зарядкой. Камеры настроены Hasselblad, включая новый телеобъектив с перископом.
Xiaomi 15 Ultra — идеален для любителей фото и видео. Камера с 1-дюймовым сенсором и 200 МП перископом снимает 4K видео с профессиональными настройками цвета. Работает на Snapdragon 8 Elite, оснащён мощной системой охлаждения и быстрой зарядкой.
Vivo X200 Ultra — уникальная камера с двумя чипами для обработки фото, разработанная с Zeiss. В комплекте есть дополнительные объективы и аксессуары для фотографов. Экран 2K AMOLED и батарея 6000 мАч с 90 Вт зарядкой.
Oppo Find X8 Ultra — мощный фотофлагман с пятью камерами и технологией цветокоррекции Lumo. Экран QHD+ с частотой обновления до 120 Гц и большая батарея с быстрой зарядкой.
Huawei Pura 80 Ultra — камера с переменной диафрагмой и оптическим зумом до 9,4x, собственный процессор Kirin, экран с высоким обновлением и защита от царапин.
**Red Magic 10S Pro **— игровой смартфон с запредельной мощностью, охлаждением жидким металлом и экраном 144 Гц. Камеры простые, но батарея большая — 7050 мАч.
В 2025 году каждый найдёт китайский флагман по душе — будь то фото, мощь или игры.