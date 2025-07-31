СМИ назвали лучшие китайские смартфоны 2025 года

Мощь, камеры и инновации

В 2025 году китайские производители смартфонов продолжают захватывать рынок. OnePlus, Xiaomi, Vivo, Oppo, Huawei и Red Magic предлагают устройства с топовой производительностью, передовыми камерами и уникальными экранами. Gizmochina назвала лучшие китайские смартфоны, которые вы можете купить на середину 2025 года.