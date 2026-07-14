СМИ: несмотря на прежние слухи, камеры Galaxy S27 Pro будут проще Ultra-версии

Инсайдер Lanzuk сообщил, что разработчики изменили камерную систему для S27 Pro. Якобы модель станет золотой серединой.

Pro разделит с Ultra только некоторые детали камер, а большую часть компонентов позаимствует у S27 и S27+.

Согласно другим утечкам, обе модели, и Pro, и Ultra, наконец-то получат фронтальную камеру на 16 мегапикселей. Сзади у обоих смартфонов будет главный сенсор на 200 МП. Однако разница проявится в телеобъективах.