СМИ: несмотря на прежние слухи, камеры Galaxy S27 Pro будут проще Ultra-версии

Опубликовано 14 июля 2026, 14:261 мин.
СМИ: несмотря на прежние слухи, камеры Galaxy S27 Pro будут проще Ultra-версииТак и должно быть
Ранее были слухи, что Samsung Galaxy S27 Pro станет уменьшенной копией флагманского Ultra. Но, согласно свежим данным СМИ, компания пересмотрела планы. Камеры будут хуже.
© Samsung
Инсайдер Lanzuk сообщил, что разработчики изменили камерную систему для S27 Pro. Якобы модель станет золотой серединой.
Pro разделит с Ultra только некоторые детали камер, а большую часть компонентов позаимствует у S27 и S27+.
Согласно другим утечкам, обе модели, и Pro, и Ultra, наконец-то получат фронтальную камеру на 16 мегапикселей. Сзади у обоих смартфонов будет главный сенсор на 200 МП. Однако разница проявится в телеобъективах.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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