СМИ поделились характеристиками складного Motorola Razr 70 Ultra. Что изменилось

Ёмкость аккумулятора выросла на 6% — до 5000 мА·ч. При этом быстрая зарядка осталась прежней: 68 ватт. Внутри стоит прошлогодний, но всё ещё мощный, процессор Snapdragon 8 Elite. Оперативной памяти — 16 ГБ, основной — 512 ГБ. Экраны не изменились: внешний — 4 дюйма, внутренний — 7 дюймов. Разрешение осталось тем же.

Все три камеры (основная, сверхширокоугольная и фронтальная) имеют по 50 мегапикселей.

Размеры и вес почти не изменились: 199 граммов, толщина в раскрытом виде — 7,19 мм. Телезон защищён от воды и пыли по стандарту IP48. Работать будет на Android 16.

Анонс в конце апреля.