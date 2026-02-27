СМИ проверили и показали, как работает «антишпионский» экран Galaxy S26 Ultra

Главная особенность нового экрана — резкое падение яркости при взгляде сбоку. Если смотреть на телефон прямо, изображение остается ярким и четким. Но стоит отклониться всего на 45 градусов, как яркость падает до 3,5% от исходной. При взгляде под углом в 60 градусов экран становится почти черным: яркость снижается до 0,9% и ниже. Обычные дисплеи на смартфонах сохраняют около 40% яркости при просмотре с углов.