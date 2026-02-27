СМИ проверили и показали, как работает «антишпионский» экран Galaxy S26 Ultra

Опубликовано 27 февраля 2026, 14:041 мин.
СМИ проверили и показали, как работает «антишпионский» экран Galaxy S26 UltraЕщё он прошел «независимую проверку»
В Samsung Galaxy S26 Ultra используется новая технология дисплея, которая затемняет экран для смотрящих на него сбоку. Разработка Samsung Display под названием Flex Magic Pixel прошла независимую сертификацию в лаборатории UL Solutions.
© Samsung
Главная особенность нового экрана — резкое падение яркости при взгляде сбоку. Если смотреть на телефон прямо, изображение остается ярким и четким. Но стоит отклониться всего на 45 градусов, как яркость падает до 3,5% от исходной. При взгляде под углом в 60 градусов экран становится почти черным: яркость снижается до 0,9% и ниже. Обычные дисплеи на смартфонах сохраняют около 40% яркости при просмотре с углов.
Секрет технологии — в изменении внутренней структуры пикселей. Инженеры добавили специальный многослойный барьер (Black Matrix), который «запирает» свет внутри экрана, не давая ему расползаться в стороны.
Источник:AndroidAuthority
Автор:Максим Многословный