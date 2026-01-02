Опубликовано 02 января 2026, 15:001 мин.
СМИ — Samsung будет использовать китайские дисплеи для части новых Galaxy A57
Грядущий смартфон среднего класса Samsung Galaxy A57, возможно, получит экраны не только от собственного подразделения Samsung Display. Согласно данным СМИ, часть поставок OLED-панелей для этой модели может обеспечить китайская CSOT.
© Samsung
Однако у таких экранов есть “особенность”: из-за конструкции нижняя рамка («подбородок») у телефона обычно получается толще, чем боковые и верхняя. Примечательно, что аналогичные дисплеи могут быть использованы и в будущем Galaxy S26 FE.
Как пишут СМИ, многие китайские бренды уже оснащают даже недорогие смартфоны более современными гибкими OLED-экранами, которые позволяют сделать рамки одинаково тонкими со всех сторон. Есть информация, что мобильное подразделение Samsung недовольно таким отставанием.