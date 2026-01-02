СМИ — Samsung будет использовать китайские дисплеи для части новых Galaxy A57

Однако у таких экранов есть “особенность”: из-за конструкции нижняя рамка («подбородок») у телефона обычно получается толще, чем боковые и верхняя. Примечательно, что аналогичные дисплеи могут быть использованы и в будущем Galaxy S26 FE.

Как пишут СМИ, многие китайские бренды уже оснащают даже недорогие смартфоны более современными гибкими OLED-экранами, которые позволяют сделать рамки одинаково тонкими со всех сторон. Есть информация, что мобильное подразделение Samsung недовольно таким отставанием.