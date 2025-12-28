Из-за активного развития ИИ производители всё больше ориентируются на крупные компании, обычной памяти для смартфонов в таких условиях становится меньше. Цена её теперь быстро растёт и, по прогнозам аналитиков, в следующем году может увеличиться ещё на 30−40%.

Ситуацию осложняет и стратегия Samsung использовать в Galaxy S26 два типа процессоров. Как пишут СМИ, за последние годы собственные чипы компании Exynos утратили «конкурентоспособность», поэтому ей всё чаще приходится полагаться на более дорогие решения Qualcomm. Одновременно дорожают OLED-экраны и камеры, а это ещё сильнее давит на бюджет.

Теперь мы приходим к основной проблеме: цену Galaxy Z TriFold снижали ради демонстрации технологий, даже несмотря на себестоимость, что была выше розничной цены. Однако для Galaxy S26 такой подход невозможен. Это ключевая модель, приносящая основную прибыль. Samsung просто не может позволить себе продавать её в убыток.