Телефоны
Опубликовано 27 июля 2026, 21:03
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СМИ: Samsung начнёт выпускать по 8 флагманов в год

Включая складывающийся втрое смартфон
Samsung, похоже, серьёзно расширить свой флагманский ассортимент. Так, согласно южнокорейскому изданию ETNews, уже в следующем году производитель может представить сразу четыре складных смартфона, включая второе поколение «трифолда» Galaxy Z TriFold (и это не считая основной серии флагманов).
СМИ: Samsung начнёт выпускать по 8 флагманов в год

© Samsung

Galaxy Z TriFold 2 могут показать вместе с Z Flip 9, Z Fold 9 и Z Fold 9 Ultra, примерно в июле следующего года. При этом одновременно изменится и стратегия по обычным смартфонам.

Вместо трёх моделей Galaxy S, как раньше, серия S27 может получить сразу четыре аппарата. Базовый S27, S27 Plus, S27 Pro и S27 Ultra. Итого получаем восемь топ-моделей смартфонов за год.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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#Складной смартфон
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#Samsung
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