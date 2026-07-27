СМИ: Samsung начнёт выпускать по 8 флагманов в год

Опубликовано 27 июля 2026, 21:031 мин.
СМИ: Samsung начнёт выпускать по 8 флагманов в годВключая складывающийся втрое смартфон
Samsung, похоже, серьёзно расширить свой флагманский ассортимент. Так, согласно южнокорейскому изданию ETNews, уже в следующем году производитель может представить сразу четыре складных смартфона, включая второе поколение «трифолда» Galaxy Z TriFold (и это не считая основной серии флагманов).
© Samsung
Galaxy Z TriFold 2 могут показать вместе с Z Flip 9, Z Fold 9 и Z Fold 9 Ultra, примерно в июле следующего года. При этом одновременно изменится и стратегия по обычным смартфонам.
Вместо трёх моделей Galaxy S, как раньше, серия S27 может получить сразу четыре аппарата. Базовый S27, S27 Plus, S27 Pro и S27 Ultra. Итого получаем восемь топ-моделей смартфонов за год.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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