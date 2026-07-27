СМИ: Samsung начнёт выпускать по 8 флагманов в год

Galaxy Z TriFold 2 могут показать вместе с Z Flip 9, Z Fold 9 и Z Fold 9 Ultra, примерно в июле следующего года. При этом одновременно изменится и стратегия по обычным смартфонам.

Вместо трёх моделей Galaxy S, как раньше, серия S27 может получить сразу четыре аппарата. Базовый S27, S27 Plus, S27 Pro и S27 Ultra. Итого получаем восемь топ-моделей смартфонов за год.