СМИ: Samsung спустя 6 лет наконец ускорит зарядку в Galaxy Z Fold 8

В базе данных 3C появились две модели с номерами SM-F9760 и SM-F9710, которые, по слухам, соответствуют Galaxy Z Fold 8 и тоже складному, но пошире Galaxy Wide Fold. В документах указана зарядка мощностью 15 В / 3 А или 10 В / 4.5 А, что соответствует 45 Вт.

По предварительным данным, Galaxy Z Fold 8 также получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

В то же время для Galaxy Z Flip 8 изменений в скорости зарядки не ожидается: сертификация подтверждает прежние 25 Вт.

Samsung представит новые складные устройства во второй половине 2026 года, если верить СМИ.