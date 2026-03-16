СМИ: широкий складной смартфон Samsung получит аккумулятор на 4 800 мА·ч

Опубликовано 16 марта 2026, 21:19
СМИ: широкий складной смартфон Samsung получит аккумулятор на 4 800 мА·чФорм-фактор будет другим
В Сети появились подробности будущего складного смартфона Samsung. Пока СМИ называют его Wide Fold. Так, по данным Digital Chat Station, устройство получит аккумулятор ёмкостью около 4 800 мА·ч.
Это больше, чем у Samsung Galaxy Z Fold 7, где используется батарея на 4 400 мА·ч. Также ожидается, что Wide Fold будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и складным экраном примерно 7,6 дюйма. Фишка устройства будет в более широком форм-факторе.
Есть хорошие новости и для будущей модели Samsung Galaxy Z Fold 8. По словам того же источника, этот смартфон может получить батарею 5 000 мА·ч.
Официальная презентация новых складных смартфонов Samsung ожидается в этом году.