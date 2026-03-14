Опубликовано 14 марта 2026, 17:03
СМИ: складной iPhone будет дороже топового MacBook Pro на процессоре M5 Pro

По Сети прошлась утечка цен долгожданного складного смартфона Apple. Если верить инсайдеру, устройство может стать самым дорогим карманным гаджетом компании (видимо, для контраста с самым дешевым ноутбуком компании — MacBook Neo).
По предварительным данным, базовая версия с 256 ГБ памяти будет стоить около 2320 долларов. Версия на 512 ГБ обойдется уже в 2610 долларов, а топ-модель с 1 ТБ памяти — почти в 2900 долларов.

Для справки: самый доступный 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro с новейшим процессором M5 стоит 1699 долларов. Чего уж говорить про топовые варианты. При этом конкурент от Samsung — Galaxy Z Fold 7 — продается за 2000 долларов.

Повторится ли история с Vision Pro, AR-гарнитурой Apple, которая была отличной с технической точки зрения, но «споткнулась» о свою большую цену — покажет время.