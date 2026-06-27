СМИ: складной iPhone ещё не вышел, но вторая модель уже в разработке

Опубликовано 27 июня 2026, 06:421 мин.
СМИ: складной iPhone ещё не вышел, но вторая модель уже в разработкеДругая модель под вопросом при этом
По данным инсайдеров, Apple дала «зелёный свет» на разработку второго поколения складного iPhone Ultra. Однако не все линейки смартфонов Apple могут похвастаться таким доверием.
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Будущее более доступной серии iPhone Air оказалось под вопросом. По данным СМИ, работа над третьим поколением «пока даже не начиналась». Её судьба полностью зависит от продаж Air 2, что должна появиться следующей весной вместе с iPhone 18 и iPhone 18e.
Если iPhone Air 2 не покажет хороших результатов, компания может воообще полностью закрыть эту линейку.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный