СМИ: складной iPhone ещё не вышел, но вторая модель уже в разработке

Будущее более доступной серии iPhone Air оказалось под вопросом. По данным СМИ, работа над третьим поколением «пока даже не начиналась». Её судьба полностью зависит от продаж Air 2, что должна появиться следующей весной вместе с iPhone 18 и iPhone 18e.

Если iPhone Air 2 не покажет хороших результатов, компания может воообще полностью закрыть эту линейку.