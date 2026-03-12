СМИ: складной iPhone получит схожий с Oppo Find N6 экран

Опубликовано 12 марта 2026, 10:111 мин.
СМИ: складной iPhone получит схожий с Oppo Find N6 экранБез складки
Первый складной iPhone может позаимствовать ключевую технологию у своего китайского конкурента, пишут СМИ. Они, со ссылкой на инсайдеров, сообщают, мол, Apple использует те же решения для экрана, что и Oppo в своей новой модели Find N6.
© Oppo
По информации Digital Chat Station, несколько поставщиков, которые помогали Oppo создать «практически незаметную складку» на дисплее Find N6, также сотрудничают с Apple. Таким образом СМИ пришли к выводу, что аналогичная технология появится и в долгожданном iPhone Fold.
Недавние утечки говорят о том, что глубина складки на дисплее iPhone составит менее 0,15 миллиметра. Полностью избавиться от изгиба пока не удастся.
А Oppo Find N6 с его «бесскладочным» экраном выйдет глобально уже 17 марта.