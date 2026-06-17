СМИ: складной iPhone вряд ли выйдет в этом году

Глава Largan Precision, которая производит линзы для камер, сообщил, что четвёртый квартал «будет загруженным». Часть «новых продуктов» запланирована не на осень, а на начало следующего года. Аналитики связали это со складным iPhone.

Напомним, что в этом году Apple скорее всего разделит релизы: в сентябре будут старшие модели — iPhone 18 Pro и Pro Max. Базовый iPhone 18, бюджетный 18e и новый iPhone Air отложат до весны 2027 года.