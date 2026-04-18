СМИ: следующий смартфон Google Pixel получит LED-подсветку сзади

Опубликовано 18 апреля 2026, 08:421 мин.
СМИ: следующий смартфон Google Pixel получит LED-подсветку сзадиНамёк найден в коде Android 17
В коде четвёртой бета-версии Android 17 обнаружены следы т.н. Pixel Glow. Судя по описанию, это подсветка на задней панели устройства. Она будет мягко светиться разными цветами под разные сценарии, когда телефон лежит экраном вниз.
Например, если вам звонит избранный контакт, задняя панель засветится по-своему. Или когда вы заговорите с ИИ Gemini, подсветка даст визуальный отклик. Где именно разместятся светодиоды — пока неясно.
Интересно, что в настройках Pixel Glow есть проверка — является ли устройство «настольным». То бишь, ноутбуки такие индикаторы тоже могут получить.