СМИ: смартфоны Huawei Nova 15 ещё не вышли, но уже стали дороже

Инсайдер под ником FixedFocus сообщил, что возможное повышение цены связано не с новыми функциями, а с объёмом встроенной памяти. Речь идет только о старшей модели — Huawei Nova 15 Ultra. Остальные смартфоны серии, скорее всего, сохранят прежний уровень цен.

Согласно СМИ, Nova 15 Ultra будет доступен в трёх вариантах памяти: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. В то же время стандартная и Pro-версии получат только два варианта — 256 и 512 ГБ. Именно наличие версии с 1 ТБ памяти может стать причиной увеличения стоимости флагманской модели.