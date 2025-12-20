СМИ: смартфоны Huawei Nova 15 ещё не вышли, но уже стали дороже

Опубликовано 20 декабря 2025, 09:001 мин.
СМИ: смартфоны Huawei Nova 15 ещё не вышли, но уже стали дорожеЕсли верить инсайдам
Серия смартфонов Huawei Nova 15 будет полноценно представлена 22 декабря. До презентации в сети все еще всплывают утечки о характеристиках и возможных ценах. Так, последние данные показывают, что некоторые модели линейки всё-таки могут стать дороже.
© Huawei
Инсайдер под ником FixedFocus сообщил, что возможное повышение цены связано не с новыми функциями, а с объёмом встроенной памяти. Речь идет только о старшей модели — Huawei Nova 15 Ultra. Остальные смартфоны серии, скорее всего, сохранят прежний уровень цен.
Согласно СМИ, Nova 15 Ultra будет доступен в трёх вариантах памяти: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. В то же время стандартная и Pro-версии получат только два варианта — 256 и 512 ГБ. Именно наличие версии с 1 ТБ памяти может стать причиной увеличения стоимости флагманской модели.